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Главные новости Ямала
11:58  17 мая 2017 0

«Корпорация Развития» согласилась погасить долги перед властями Ямала

Свердловский арбитражный суд. Екатеринбург, арбитражный суд со
Арбитраж Свердловской области утвердил мировое соглашение между "КР" и департаментом имущественных отношений ЯмалаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полмиллиона рублей должна «Корпорация Развития» Ямалу. Таково решение арбитражного суда Свердловской области. «КР» и департамент имущественных отношений автономии спорили из-за несостоявшейся приватизации — по версии властей, именно компания затягивала процесс. В рамках разбирательства они пришли к мирному соглашению, выплата со стороны компании в бюджет округа предусмотрена именно этим документом.

Ямал планировал в 2015 году в рамках допэмиссии передать имущество в пользу «КР» (объекты, которые могли быть использованы в рамках Северного широтного хода). Чиновники провели оценку имущества. В течение шести месяцев «КР», по уверениям департамента имущественных отношений, должна была оцененные объекты принять и оплатить акциями. Но этого не случилось.

Представитель «КР» утверждал, что чиновники Ямала вели переписку с неуполномоченным на то лицом. Более того, сильно завысили стоимость оценки имущества. В общей сложности департамент просил взыскать с «КР» 494 тыс. рублей. В суде, очевидно, позиция «Корпорации Развития» поменялась. Согласно мировому соглашению, компания признала все убытки и согласилась их оплатить.

Напомним, Ямал является учредителем «Корпорации Развития» наряду с ХМАО и Тюменской области. Судебное разбирательство политизировано: Ямала Дмитрий Кобылкин после уголовного скандала с руководством «КР» заявил, что корпорация — это «черная дыра». Губернаторы «матрешки» размышляют о том, как ликвидировать компанию, сделать это сейчас крайне затруднительно. При этом ЯНАО не завершил совместный с «КР» проект — речь идет о создании инфраструктуры продуктопровода Заполярье — Пурпе. А также не оплатил работы по строительству моста через Надым, заказчиком которого была как раз корпорация.

В конце мая 2017 года должно состояться очередное заседание набсовета «КР» на котором будут присутствовать представители региональной власти «тюменской матрешки». Планируется, что речь должна пойти о перспективах работы компании.

Юлия Фролова
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