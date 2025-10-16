Россия стала ближе к полной газификации всей территории

Уровень газификации в России приблизился к 75% и продолжит увеличиваться. Об этом заявил президент Владимир Путин, уточнив, что за последние четыре года почти миллион домовладений получили доступ к трубопроводному газу.
«За четыре года почти 1 млн домовладений получили доступ к трубопроводному газу, ожидается, что это количество увеличится еще на 2 млн», — отметил президент. Заявление прозвучало в трансляции международного форума.
Программа газификации регионов является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. Реализация проектов позволяет обеспечить доступ к чистому и экономичному виду топлива миллионам россиян.
Ранее компания «Газпром» сообщала о достижении рекордного объема газа в подземных хранилищах — 73,170 млрд кубометров, что позволяет обеспечить стабильные поставки топлива в период пикового зимнего спроса. Глава компании Алексей Миллер подчеркивал, что подобные меры необходимы для надежного теплоснабжения граждан, особенно в условиях возможной аномально холодной зимы.
