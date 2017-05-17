{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 мая 2017
16 мая 2017
15 мая 2017
Главные новости Югры
13:24  17 мая 2017 0

Прокуратура возбудила четыре уголовных дела против налоговиков Нижневартовска. Начальник ИНФС ушел работать в мэрию

Федеральная налоговая служба. Нижневартовск, налоги, фнс, налоговая
ИФНС России № 6 попала под прицел надзирателейФото: Александр Елизаров © URA.RU

Четыре уголовных дела возбуждено в отношении налогового инспектора межрайонной ИФНС России № 6, расположенной в Нижневартовске. Дела квалифицированы по ст. 292 УК РФ (служебный подлог) на основании постановлений прокуратуры. Об этом в среду, 17 мая, «URA.RU» сообщила старший помощник прокурора ХМАО по взаимодействию со СМИ Инга Снаткина.

Инспектор в период с 2014—2015 годы, по версии надзорного органа, совершил служебный подлог, а именно — подделал акты налоговых проверок четырех предприятий. Также в Нижневартовске были установлены сотрудники, занимающие госдолжности, и при этом находящиеся в кровном родстве. После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены, ответственные лица понесли соответствующие наказания.

Проверки прошли и в других территориальных подразделениях ФНС в Югре. Обнаружено, что 59 должностных лиц предоставили неполные либо недостоверные сведения о доходах.

Прокуроры Сургута, Когалыма, Урая, Сургутского района, Ханты-Мансийской и Югорской межрайонных прокуратур внесли представления, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИФНС России № 6 до декабря 2016 года возглавлял Дмитрий Кощенко. Сейчас налоговик работает в администрации Нижневартовска на посту заместителя главы по финансовым вопросам.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров