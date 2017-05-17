{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,74
Динамика за 2 недели
Евро 62,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 мая 2017
16 мая 2017
Главные новости Свердловской области
14:58  17 мая 2017 2

«Как будто всадили нож в сердце». Уральцы обиделись на Ростех из-за хоккея

Любимый клуб тагильчан может исчезнутьФото: ХК Спутник

Корпорация УВЗ (100% акций принадлежит Ростеху) приостановила финансирование хоккейного клуба «Спутник» из Нижнего Тагила. Жители города в шоке.

«Этот сезон в ВХЛ мы закончили на 4-м месте. Очень хороший результат. А теперь все. За спасибо никто играть не будет. Мы потеряли достойную команду и сильных игроков. Похоже, это конечная станция», — пожаловалась в соцсетях горожанка Диана Артюгина.

«Как будто медленно всаживают нож в самое сердце целого народа. Тагилу нужен массовый протест, чтобы доказать, что не рабы мы, а люди, требующие к себе уважения!» — написал пользователь Илья Тагильчанин.

Новость по теме
Отмена выставки вооружений погрузит Нижний Тагил в кризис

«Сначала выставку отобрали, теперь — хоккей», — негодует Александр Люкханов.

В данный момент сайт клуба не работает. В пресс-службе ХК «Спутник» отказались комментировать ситуацию.

Как рассказали «URA.RU» собеседники, знакомые с ситуацией, у клуба многомилионные долги. Перед менеджерами корпорации «Ростех», в состав которого вошел УВЗ, стоит задача оптимизировать расходы предприятия. Поэтому судьба «Спутника» под большим вопросом. Сотрудники и хоккеисты с марта не получают зарплату.

В корпорации «Ростех» корреспондента агентства перенаправили в пресс-службу Уралвагонзавода. Получить оперативный комментарий в УВЗ не удалось.

Ранее от сотрудничества с нижнетагильской командой отказался ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Марк Бородин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров