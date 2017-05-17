14:58 17 мая 2017 2

Любимый клуб тагильчан может исчезнуть Фото: ХК Спутник

Корпорация УВЗ (100% акций принадлежит Ростеху) приостановила финансирование хоккейного клуба «Спутник» из Нижнего Тагила. Жители города в шоке.

«Этот сезон в ВХЛ мы закончили на 4-м месте. Очень хороший результат. А теперь все. За спасибо никто играть не будет. Мы потеряли достойную команду и сильных игроков. Похоже, это конечная станция», — пожаловалась в соцсетях горожанка Диана Артюгина.

«Как будто медленно всаживают нож в самое сердце целого народа. Тагилу нужен массовый протест, чтобы доказать, что не рабы мы, а люди, требующие к себе уважения!» — написал пользователь Илья Тагильчанин.

«Сначала выставку отобрали, теперь — хоккей», — негодует Александр Люкханов.

В данный момент сайт клуба не работает. В пресс-службе ХК «Спутник» отказались комментировать ситуацию.

Как рассказали «URA.RU» собеседники, знакомые с ситуацией, у клуба многомилионные долги. Перед менеджерами корпорации «Ростех», в состав которого вошел УВЗ, стоит задача оптимизировать расходы предприятия. Поэтому судьба «Спутника» под большим вопросом. Сотрудники и хоккеисты с марта не получают зарплату.

В корпорации «Ростех» корреспондента агентства перенаправили в пресс-службу Уралвагонзавода. Получить оперативный комментарий в УВЗ не удалось.

Ранее от сотрудничества с нижнетагильской командой отказался ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга.