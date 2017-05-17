15:46 17 мая 2017 0

Заместители губернатора Курганской области раскрыли свои доходы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заместители губернатора Курганской области раскрыли свои доходы за 2016 год. Декларации опубликованы на сайте правительства области.

Первый заместитель губернатора Курганской области Виктор Сухнев заявил доход в 2,5 млн рублей. Он владеет двумя жилыми домами (203,4 и 226 квадратных метров) и земельными участками площадью 1,7 тыс. и 926 кв. м). Его супруга заработала более 700 тысяч рублей, она владеет земельным участком (1,5 тыс. кв. м) и жилым домом (143,5 кв. м).

Превзошел остальных по уровню дохода первый заместитель Алексея Кокорина — руководитель представительства региона при правительстве РФ Николай Григорьев. Он заработал более трех миллионов рублей. В собственности Григорьева автомобиль Hyundai Sonata. Его жена за год получила 104 тысячи рублей. Совместно они владеют земельным участком (600 кв. м) и жилым домом (292,7 кв. м).

Еще один первый зам — директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин — заработал в прошлом году 2,1 млн рублей. Он имеет квартиру размером 60,7 кв. м. Супруга чиновника получила 547 тысяч рублей, она владеет квартирой (30,5 кв. м), автомобилем Kia Ceed ED и земельным участком (500 кв. м).

2,4 млн рублей заработал замгубернатора по внешнеэкономическим связям Владимир Зубрин. В его собственности имеются земельный участок (2,2 тыс. кв. м), жилой дом (265 кв. м) и гараж. Его супруга заработала 218 тыс. рублей, она владеет земельным участком (1,5 тыс. кв. м), квартирой площадью 55,1 кв. м. Совместно Зубрины владеют квартирой площадью 117,2 кв. м.

2,4 млн рублей заработал руководитель аппарата правительства Вадим Шумков. В его собственности числится лишь Cadillac GMT 166 (SRX).

Заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов в 2016 году заработал 1,9 млн рублей. У него имеются 1/3 доли в квартире площадью 99,5 кв. м и автомобиль Mitsubishi Pajero. Жена вице-губернатора получила 778 тысяч рублей, владеет земельным участком (1,9 тыс. кв. м), жилым домом (218,2 кв. м) и 1/3 доли в квартире площадью 99,5 кв. м.

Директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов, с учетом продажи имущества, заработал 1,6 млн рублей. Он владеет земельным участком (1,4 тыс. кв. м), жилым домом (53 кв. м) и тремя комнатами (12,8; 14,6 и 15,9 кв. м). Вице-губернатор владеет двумя машинами Toyota RAV4 и Ford Fusion. Супруга Константинова заработала 135 тысяч рублей. У несовершеннолетнего ребенка — 1/3 доли в квартире площадью 58,1 кв. м.

Директор департамента экономического развития Сергей Чебыкин заработал 1,8 млн рублей. Он владеет ½ доли в квартире площадью 58 кв. м и автомобилем Mitsubishi Pajero. Супруга Чебыкина с учетом продажи имущества получила за год 84,5 тысячи рублей. В ее собственности два земельных участка (676 и 238 кв. м), квартира (45,7 кв. м), ½ доли в квартире площадью 77,2 кв. м и жилое строение без права регистрации проживания (49 кв. м).

Также 1,8 млн рублей заработала начальник финансового управления Елена Лукашук. В списке ее собственности лишь 1/6 доли в квартире площадью 62 «квадрата».

Доход директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуарда Гусева также составил 1,8 млн рублей. Он владеет двумя земельными участками по 4 тыс. кв. м и участком площадью 1,5 тыс. кв. м. Совместно с супругой (ее доход 250 тысяч рублей) он также владеет участком площадью 2,3 тыс. кв. м и жилым домом (126,2 кв. м). Также у чиновника ½ доли в квартире площадью 72,6 кв. м, она владеет автомобилями Chevrolet Niva, ВАЗ 21061 и прицепом.

В списке отсутствует декларация еще одного заместителя губернатора — директора департамента строительства Романа Ванюкова. В свою должность он официально вступил лишь в 2017 году, хотя с приставкой «и.о.» руководит департаментом с прошлого года.