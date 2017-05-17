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Главные новости Тюменской области
15:53  17 мая 2017 0

«В какой сфере счастливые работники получают 50 тысяч?» В гордуме Тюмени заинтересовались доходами избирателей

Городская дума. Октябрь 2014. Тюмень, тулебаев мурат
Мурат Тулебаев (в центре) попросил не учитывать зарплаты руководителей при оценке средних доходов тюменцевФото: Николай Бастриков © URA.RU

Обсуждение исполнения бюджета за 2016 год вызвало словесную пикировку между депутатами и чиновниками на заседании комитета по бюджету в городской думе. Камнем преткновения стал размер средней заработной платы и работа областного центра занятости населения.

Депутат от ЛДПР Мурат Тулебаев поинтересовался у городских чиновников, как исчисляется размер средней зарплаты, которая, согласно отчету, составила 50 тысяч рублей. «Кто ее считает, из каких источников вы ее берете? И в какой сфере работают эти счастливые работники, которые получают по 50 тысяч?» — спросил депутат, пояснив, что сотрудники тюменских компаний, увидев эти официальные цифры, стали подходить к начальству и задавать вопросы относительно повышения зарплат. «Данные берем из органов статистики», — заявила заместитель главы администрации города Ирина Богинская.

Чиновница объяснила, что «потому она и называется средняя заработная плата» — у руководителя она может быть 100 тысяч, у подчиненного меньше, а в среднем получается 50. «А трудоустройством у нас занимается центр занятости населения Тюменской области», — подытожила она. В ответ депутат предложил ввести дополнительную графу для указания средней зарплаты по городу, в которой показывалась бы заработная плата работников без учета выплат руководящему составу. «Есть руководители, которые в 500 раз больше, чем работники получают, — пояснил он. — Вы цифры в буклетах предоставляете, а когда люди видят 50 тысяч, это злит людей. Редко кто может себе найти зарплату в 50 тысяч. А отвечать нам. Давайте покажем, сколько реально народ сегодня получает».

При этом депутат отметил, что, по его информации, центр занятости не фиксирует реальную картину по безработице. «По поводу трудоустройства, один из коллег тут в администрации говорил: давайте, идите в центр занятости, — рассказал Тулебаев. — По моей информации, люди рассказывают, что сотрудникам Центра занятости дано указание больше одного человека в день не оформлять, чтобы не портить статистику».

Надежда Карташова
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