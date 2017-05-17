{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,74
Динамика за 2 недели
Евро 62,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 мая 2017
16:41  17 мая 2017 1

Джамала назвала провальное выступление на «Евровидении» отличным

Разногласия в жюри нацотбора привели Украину к провалуФото: Википедия
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
все новости сюжета

Константин Меладзе, который вместе с Джамалой исполнял обязанности члена жюри в нацотборе конкурса, посетовал, что все голосовали вразнобой, и в результате Украину отправились защищать неудачно выбранные артисты. Джамала ответила, что не собирается извиняться за выбор жюри, и поздравила рокеров с отличным выступлением.

Украину в этом году представляла рок-группа O.Torvald и заняла 24 место. Мелазде сообщил журналистам, что считает такой результат позором для страны. «Я голосовал за TAYANNA и по сей день считаю, что она выступила бы наилучшим образом… Джамала голосовала за O.Torvald», — передает слова Меладзе «Дни.ру».

Продюсер сообщил, что профессионалы в числе жюри были огорошены тем, что именно рокеры завоевали право выступить от Украины, так как «сразу стало понятно, что это будет провал», добавил Меладзе. Музыкант подчеркнул, что Джамала настаивала на рокерах, но не подумала, что «это совсем не тот жанр, который может претендовать хотя бы на попадание в двадцатку». Джамала, в свою очередь, не обращает внимание на плохой результат родной страны и поздравляет молодых рокеров с отличным выступлением.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров