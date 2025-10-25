В Москве арестовали фаната «ЦСКА», который показал знак нацистов во время матча
Данила И. обвинили в пропаганде нацистской символики
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Москве взяли под арест болельщика хоккейного клуба «ЦСКА» Данила И., подозреваемый в использовании жеста, ассоциирующегося с нацистской символикой во время спортивного матча. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на материалы дела.
«22 октября в telegram-канале с хоккейной тематикой выложили видео, на котором Данила „зигует“, стоя на трибуне во время матча 20 октября», — передает «Осторожно, новости».
Данила И. стал фигурантом административного производства по статье об ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Автор публикации в telegram-канале резко отреагировал на инцидент, выразив возмущение тем, что подобные действия совершаются в стране, которая понесла огромные потери в ходе Второй мировой войны, в том числе среди родственников самого задержанного.
В суде Данила И. признал свою вину, заявив, что не знал значение данного жеста. По результатам рассмотрения дела Нагатинский районный суд Москвы назначил ему административный арест сроком на 13 суток.
Ранее 15-летний спортсмен Артем Северюхин оказался в центре общественного внимания из-за спорного инцидента. Во время церемонии награждения на чемпионате Европы по картингу в 2022 году подросток показал жест, который был расценен как нацистский. В результате Международная федерация автоспорта совместно с Российской федерацией инициировали проверку обстоятельств произошедшего. Несмотря на то, что Северюхин принес публичные извинения и назвал произошедшее случайностью, его отстранили от участия в команде.
