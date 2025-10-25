В Москве арестовали фаната «ЦСКА», который показал знак нацистов во время матча

Данила И. обвинили в пропаганде нацистской символики Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве взяли под арест болельщика хоккейного клуба «ЦСКА» Данила И., подозреваемый в использовании жеста, ассоциирующегося с нацистской символикой во время спортивного матча. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на материалы дела.

«22 октября в telegram-канале с хоккейной тематикой выложили видео, на котором Данила „зигует“, стоя на трибуне во время матча 20 октября», — передает «Осторожно, новости».

Данила И. стал фигурантом административного производства по статье об ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Автор публикации в telegram-канале резко отреагировал на инцидент, выразив возмущение тем, что подобные действия совершаются в стране, которая понесла огромные потери в ходе Второй мировой войны, в том числе среди родственников самого задержанного.

В суде Данила И. признал свою вину, заявив, что не знал значение данного жеста. По результатам рассмотрения дела Нагатинский районный суд Москвы назначил ему административный арест сроком на 13 суток.