На Украине дали прогноз по окончанию СВО

Главный раввин города Днепр, который сейчас находится под украинским контролем, Шмуэль Каминецкий заявил, что конфликт на Украине завершится 15 января 2026 года. Об этом сообщает telegram-канал «Страна.ua». По словам Каминецкого, прекращение боевых действий произойдет через два месяца, а основанием для такой уверенности стали мнения влиятельных европейских политиков.

«[Конфликт] закончится через два месяца. Я готов за это спорить», — сказал главный раввин в диалоге с украинскими журналистами. Он уточнил, что прогноз не связан с его религиозным статусом и его слова не некое пророчество. Каминецкий заявил, что опирается на мнение видных европейских политиков.

Главный раввин также обратился к согражданам с призывом готовиться к «большому лехаиму» — праздничному тосту в честь окончания боевых действий. Подробностей о том, с какими странами и представителями он контактировал, раввин не привел, однако отметил решимость политиков довести процесс урегулирования до конца в установленные сроки.

