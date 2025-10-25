Группе рабочих грозит депортация за массовую драку у московского ЖК

«Полиция задержала 11 участников драки в ЖК „Прокшино“ в Коммунарке. <...> Пока им вменяют административные статьи о хулиганстве, а некоторым — за нарушение миграционного учета. <...> В случае повтора нарушения им грозит депортация», — передают авторы канала, ссылаясь на свои источники. Также они отмечают, что схожий инцидент с этими же участниками произошел накануне, однако тогда до драки дело не дошло.