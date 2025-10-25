Группе рабочих грозит депортация за массовую драку у московского ЖК
Мигрантам, устроившим драку в московском ЖК грозит депортация в случае повторения ситуации
Фото: Илья Московец © URA.RU
Полиция задержала 11 человек после массовой драки в жилом комплексе «Прокшино» в районе Коммунарка. По данным telegram-канала Baza, участникам конфликта грозит депортация.
«Полиция задержала 11 участников драки в ЖК „Прокшино“ в Коммунарке. <...> Пока им вменяют административные статьи о хулиганстве, а некоторым — за нарушение миграционного учета. <...> В случае повтора нарушения им грозит депортация», — передают авторы канала, ссылаясь на свои источники. Также они отмечают, что схожий инцидент с этими же участниками произошел накануне, однако тогда до драки дело не дошло.
В настоящий момент полиция оцепила территорию ЖК, чтобы пресечь дальнейшие беспорядки и восстановить общественный порядок. До этого очевидцы размещали в интернете видео с дракой. Участники использовали металлические палки и другие предметы, пугая прохожих.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- .25 октября 2025 18:04даже на видео видно, что участников драки, больше 11ти... остальные то участники останутся???