Общество

Группе рабочих грозит депортация за массовую драку у московского ЖК

25 октября 2025 в 16:54
Мигрантам, устроившим драку в московском ЖК грозит депортация в случае повторения ситуации

Фото: Илья Московец © URA.RU

Полиция задержала 11 человек после массовой драки в жилом комплексе «Прокшино» в районе Коммунарка. По данным telegram-канала Baza, участникам конфликта грозит депортация. 

«Полиция задержала 11 участников драки в ЖК „Прокшино“ в Коммунарке. <...> Пока им вменяют административные статьи о хулиганстве, а некоторым — за нарушение миграционного учета. <...> В случае повтора нарушения им грозит депортация», — передают авторы канала, ссылаясь на свои источники. Также они отмечают, что схожий инцидент с этими же участниками произошел накануне, однако тогда до драки дело не дошло.

В настоящий момент полиция оцепила территорию ЖК, чтобы пресечь дальнейшие беспорядки и восстановить общественный порядок. До этого очевидцы размещали в интернете видео с дракой. Участники использовали металлические палки и другие предметы, пугая прохожих.

Комментарии (1)
  • .
    25 октября 2025 18:04
    даже на видео видно, что участников драки, больше 11ти... остальные то участники останутся???
