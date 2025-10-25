У Влада Бумаги появился долг перед налоговой

«У Влада А4 числится задолженность перед налоговой на 343 824 рубля», — передает telegram-канал «Звездач». В настоящее время банковские счета блогера активны, однако в случае дальнейшего невыполнения обязательств возможно в отношении них могут ввести ограничительные меры, вплоть до невозможности для Владислава Бумаги выезда за границу.

Ранее сообщалось, что Влад А4 столкнулся с еще одними финансовыми проблемами: Федеральная налоговая служба (ФНС) выявила у него задолженность в размере двух миллионов рублей. Если он не выплатит долг, то ему грозят штрафы, пени и блокировка счетов. Это не первые долговые трудности блогера. Компании, связанные с ним, уже накапливали миллионные задолженности.