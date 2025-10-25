Reuters: США поддержали использование ЕС замороженных активов России

США поддержали использование Европой российских замороженных активов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Соединенные Штаты выразили поддержку инициативе Евросоюза по использованию замороженных российских активов для закупки американского вооружения для Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей администрации США.

«Американские официальные лица сообщили европейским коллегам, что поддерживают использование ЕС замороженных российских активов для закупки американского оружия для Киева, а Вашингтон начал внутренние переговоры об использовании российских активов, хранящихся в США, для поддержки военных усилий Украины», — сообщили два американских чиновника в разговоре с журналистами.

По данным агентства, обсуждения по этому вопросу активно проводились в закрытом формате. Поддержка Штатов обусловлена необходимостью обеспечить бесперебойные поставки оружия на фоне сокращения европейских складских запасов и политических разногласий внутри блока по вопросу финансирования Украины. Кроме того, выделение дополнительных средств может снять часть нагрузки с бюджета самой Америки, где вопрос дальнейшей военной помощи активно обсуждается в Конгрессе, отмечают журналисты.

Ранее США занимали осторожную позицию по вопросу использования замороженных российских активов. В октябре 2025 года Вашингтон выражал опасения по поводу рисков для мировой финансовой стабильности и не поддерживал расширенное использование этих средств для Украины.