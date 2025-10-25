Эммануэль Макрон подвергся критике за слова о продолжении поддержки Украины Фото: Официальный сайт Европарламента

Президент Франции Эммануэль Макрон своими высказываниями о намерении усилить военную поддержку Киева демонстрирует желание затянуть конфликт. Так считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, поставки новейшего вооружения Украине несут угрозу не только внешней политике, но и внутренней стабильности самой Франции.

«Прекратите этот чудовищный скандал! Это поддержание войны и разорение наших вооруженных сил и Франции! Ни одной единицы оружия, ни одного евро и, конечно же, ни одного солдата для Украины!» — призвал глава «Патриотов» в своем обращении, размещенном в соцсети X. До этого французский лидер объявил о скорой поставке Киеву дополнительных ракет Aster и истребителей Mirage, что вызвало волну критики среди оппозиции.

Лидер «Патриотов» напомнил, что наращивание военной помощи Украине чревато истощением французской армии и бюджета. По его словам, действия властей создают риски для национальной безопасности и противоречат интересам граждан. С аналогичной позицией выступают и другие представители французской оппозиции, настаивая на необходимости скорейших дипломатических усилий по урегулированию ситуации.

Продолжение после рекламы