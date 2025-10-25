Массовой дракой мигрантов в Москве руководили из черного Mercedes без номеров
Жительница ЖК «Прокшино» рассказала о черном Mercedes без номеров, из которого «руководили» массовой дракой мигрантов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Очевидцы обратили внимание, что дракой мигрантов в жилом комплексе на Прокшинском проспекте в Москве, вероятно, руководили из черного Mercedes без номеров. Об этом журналистам рассказала одна из местных жительниц, проживающая в ЖК.
«Сегодня утром приехала машина без номеров, по фотографиям это черный Mercedes у чайхоны. И вот эти люди, получается, руководили процессом. Возможно, это подрядные организации застройщика или кто-то, кто делает ремонты, частники. ЖК в стройке, мигрантов много. Часто людей ловят на улице и предлагают услуги ремонта. Думаю, это, может быть, борьба за клиентов», — предположила горожанка в беседе с изданием «Подъем». Она также рассказала, что схожая сходка мигрантов была и накануне.
Местная жительница добавила, что в районе проблема с безопасностью усугубляется отсутствием видеонаблюдения на общественных территориях комплекса — объекты еще не переданы городу, программа «Безопасный город» не действует, камер нет. Ранее в жилом комплексе на Прокшинском проспекте в Москве утром 25 октября произошла массовая драка между мужчинами, вооруженными камнями, лопатами и дорожными знаками. В результате потасовки задержано несколько человек, пострадали не менее трех участников, повреждены автомобили.
