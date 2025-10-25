В Германии взорвали когда-то самую мощную атомную электростанцию страны (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Баварии (Германия), на территории бывшей атомной электростанции Гундремминген, провели демонтаж двух 160-метровых охлаждающих башен — знаковых объектов для немецкой атомной энергетики, выведенных из эксплуатации в конце 2021 года. Операция по подрыву началась ровно в 12:00 по местному времени. Планировалось, что конструкции разрушатся практически одновременно, «сложившись внутрь себя», сообщила инженер Ульрике Маттес из компании Thuringer Sprenggesellschaft, специализирующейся на крупных промышленных подрывах.

«Башни слегка наклонятся и рухнут на небольшой площади, фактически сложившись внутрь себя», — заявила Маттес. Ее слова передает издание Nius.

С территории станции в последние годы было вывезено свыше 4 700 тонн строительных материалов. Проведение взрывных работ приведет к утилизации еще порядка 56 тысяч тонн железобетона, который впоследствии будет переработан в щебень и другое строительное сырье. Организацией и технической подготовкой взрыва занимается специалист по промышленному сносу инженер Ульрике Маттес. Она пояснила, что для закладки взрывчатых веществ было пробурено более тысячи отверстий. Однако подробности технологии компания раскроют лишь после завершения всех работ.

Продолжение после рекламы

Следует отметить, что Гундремминген занимает особое место в истории атомной энергетики ФРГ. Именно здесь в 1966 году был введен в эксплуатацию первый в стране промышленный реактор.