Стая против закона: истории гибели детей на улицах российских городов

В Березовском районе Красноярского края организована прокурорская проверка в связи с трагической гибелью 10-летнего ребенка — его загрызли собаки. Утром в полутора километрах от СНТ «Теремок» было обнаружено тело мальчика с признаками укусов, предположительно нанесенных животным. По предварительной информации, погибший проживал вместе с родителями в поселке Теремок. Семья характеризуется положительно и не состоит на учете в органах системы профилактики.

В ходе проверки прокуратура намерена установить все обстоятельства инцидента, а также причины произошедшего. Какие еще в России были случаи, когда собаки растерзывали детей, — в материале URA.RU.

Подробности трагедии в Красноярском крае

Прокуратурой также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики и других ответственных за обеспечение безопасности несовершеннолетних, а также организации работы по отлову безнадзорных животных. Об этом сообщила старший помощник прокурора Березовского района Олеся Новикова для telegram-канала ведомства.

На данный момент следователи и криминалисты СК РФ также работают на месте происшествия. Об этом говорится в посте telegram-канала ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Трагедия с восьмилетним мальчиком из Оренбурга

В апреле 2023 года бродячие собаки напали на группу детей, которые в тот момент находились на территории гаражного кооператива. Один из несовершеннолетних, пытаясь скрыться от животных, получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте от многочисленных укусов.

В связи с произошедшим Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в отношении должностных лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных. Также федеральные власти приняли решение наделить региональные органы дополнительными полномочиями для борьбы с нападениями животных.

В Забайкалье собаки загрызли семилетнюю девочку

В Забайкальском крае на пустыре стая бездомных собак численностью от 10 до 15 особей напала на семилетнюю девочку, которая шла из школы. Ребенок погиб от многочисленных укусов. Тело было обнаружено спустя несколько часов. В ответ на случившееся губернатор Александр Осипов выступил с инициативой внесения изменений в федеральное законодательство, регулирующее отлов животных.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности, отметив, что местные власти не приняли необходимых мер, несмотря на предупреждение, направленное губернатору еще в 2021 году. Также глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести анализ всех подобных происшествий в стране и подготовить законодательные предложения, направленные на улучшение мер безопасности.

В Якутии стая бродячих собак напала на 12-летнего ребенка

В поселке Чульман произошел трагический инцидент: стая бездомных собак напала на девочку, возвращавшуюся домой. В результате нападения ребенок получил многочисленные ранения и скончался от обильной кровопотери. Согласно официальной статистике, за 2024 год в регионе зарегистрировано более 630 случаев нападений собак, повлекших за собой травмы у местных жителей.

Следственный комитет по данному факту инициировал уголовное производство по признакам халатности со стороны ответственных должностных лиц. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что действующее законодательство РФ в сфере обращения с животными неэффективно и требует серьезных изменений, в частности — введения запрета на возвращение отловленных собак обратно на улицы. Также якутские органы власти сообщили о расширении мероприятий по отлову бродячих животных и объявили о планах по созданию специального центра для ответственного обращения с животными.

В Ставрополье стая собак загрызла девочку

В Ставропольском крае в феврале 2025 года стая бездомных собак напала на несовершеннолетнюю девочку, что привело к ее гибели. В ответ на произошедшее, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить к 3 марта законопроект, предусматривающий усиление защиты детей от нападений собак. Документ, в частности, предполагает введение запрета на выпуск уже отловленных животных, а также возможность применения эвтаназии в отдельных случаях.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, распорядился до 1 апреля создать специализированный центр, который займется вопросами обращения с животными на государственном уровне. В ряде регионов местные власти ввели режим повышенной готовности и активизировали мероприятия по отлову безнадзорных собак.

Почему эвтаназия бездомных собак не решит проблему

Власти, как правило, реагируют на нападения животных возбуждением уголовных дел по признакам халатности, усилением мер по поимке безнадзорных собак, а также внесением предложений по корректировке законодательства. Однако проблема остается актуальной на протяжении многих лет.

С 2023 года в силу вступил федеральный закон № 377-ФЗ, предоставивший субъектам РФ право самостоятельно определять порядок обращения с безнадзорными животными. Согласно документу, допускается возможность применения эвтаназии (усыпления) к агрессивным или представляющим угрозу собакам. При этом отстрел на федеральном уровне расценивается как жестокий и запрещен.

По состоянию на 2024–2025 годы аналогичные меры реализуются примерно в 15–20 субъектах РФ. Среди них: Республика Бурятия, Республика Тыва, Астраханская область, Алтайский край, Забайкальский край, Чукотский автономный округ, Магаданская область и Красноярский край.

Также в этом году обсуждается возможность расширения таких практик, например, на территории Новосибирской и Саратовской областей. Однако Конституционный суд в июле 2024 года определил эвтаназию в качестве «исключительной меры», допустимой лишь при реальной угрозе для населения.

При этом введение отстрела или эвтаназии на региональном уровне показывает неоднозначные результаты. С одной стороны, такие меры позволяют быстро снизить численность агрессивных животных, уменьшая локальные риски. Например, в Магаданской области после введения новой практики количество жалоб снизилось на 20–30%, а в Бурятии число укусов уменьшилось на 15%.

Вместе с тем представители Всемирной организации здравоохранения и зоозащитных сообществ подчеркивают, что подобные меры не устраняют фундаментальные причины возникновения проблемы. Выброшенные на улицу домашние животные быстро восполняют численность, а при отсутствии программ массовой стерилизации популяция продолжает расти.