Освобожден шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов
Захарова сообщила об освобождении корреспондента из-под стражи
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Главный редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов покинул Баку после освобождения из-под стражи. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Второй корреспондент Sputnik Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи», — сказала Захарова. Ее слова приводит ТАСС.
Ранее, 19 октября, она также информировала, что руководитель информационного агентства Игорь Картавых был освобожден из-под стражи и выехал в Россию. Его задержали 1 июля после проведения сотрудниками МВД Азербайджана операции в офисе «Sputnik Азербайджан». Судом яду сотрудников были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса страны, включая мошенничество с нанесением значительного ущерба, осуществление незаконной предпринимательской деятельности с получением крупного дохода, а также легализацию имущества, приобретенного преступным путем. В редакции агентства Sputnik отмечали, что не получали от официальных властей запретов на деятельность в Азербайджане и вели переговоры с рабочими группами по урегулированию возможных спорных вопросов.
Материал из сюжета:В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.