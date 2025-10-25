Ранее, 19 октября, она также информировала, что руководитель информационного агентства Игорь Картавых был освобожден из-под стражи и выехал в Россию. Его задержали 1 июля после проведения сотрудниками МВД Азербайджана операции в офисе «Sputnik Азербайджан». Судом яду сотрудников были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса страны, включая мошенничество с нанесением значительного ущерба, осуществление незаконной предпринимательской деятельности с получением крупного дохода, а также легализацию имущества, приобретенного преступным путем. В редакции агентства Sputnik отмечали, что не получали от официальных властей запретов на деятельность в Азербайджане и вели переговоры с рабочими группами по урегулированию возможных спорных вопросов.