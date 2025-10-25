Орбан обсудит с Папой Римским урегулирование конфликта на Украине

Виктор Орбан приедет в Ватикан для встречи с Папой Римским Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur / Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запланировал визит в Рим на 27 октября, в ходе которого проведет переговоры с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони и встретится с Папой Римским Львом XIV в Ватикане. Как информирует близкая к правительственным кругам газета Magyar Nemzet, среди ключевых вопросов встречи с понтификом будет фигурировать урегулирование конфликта на Украине.

«Ожидается, что темы встречи затронут конфликт на Украине, мирный процесс и христианские ценности, как и предыдущие папские аудиенции Виктора Орбана. Это будет их первая личная встреча после избрания Папы Льва XIV», — говорится в материале. Ватикан, как и Венгрия, традиционно выступает за мирное разрешение данного кризиса.

Ранее Орбан неоднократно встречался с бывшим понтификом Франциском. Тот в 2023 году посетил Венгрию с апостольской миссией. По информации ряда венгерских медиа, Виктор Орбан поддерживает более тесные и дружественные отношения с Мелони по сравнению со многими другими лидерами государств ЕС, в том числе с руководством европейских институтов. По целому ряду международных вопросов позиции главы итальянского правительства и ее венгерского коллеги совпадают.

