Reuters: США готовят для России новые санкции
В США готовят новые санкции против России, но пока не планируют их вводить, передает Reuters
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект новых санкций против основных секторов российской экономики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.
«Администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции, которые могут быть применены против ключевых сфер российской экономики», — передают авторы материала. Отмечается, что санкции затронут банковский сектор России и нефтяную инфраструктуру, используемую для экспорта сырья.
При этом журналисты дополняют, что американская администрация пока намерена выждать несколько недель, чтобы зафиксировать реакцию России на уже введенные запреты. Действующие с 22 октября санкции США уже охватили ключевые нефтяные компании России, включая «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, равно как их дочерние предприятия, передает Pravda.ru. Сам американский президент считает новые ограничительные меры «очень сильными». При этом власти России отмечают, что санкции не создают ощутимой опасности для российской экономики.
Материал из сюжета:Санкции против России вообще и Урала в частности
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.