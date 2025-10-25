Reuters: США готовят для России новые санкции

В США готовят новые санкции против России, но пока не планируют их вводить, передает Reuters Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект новых санкций против основных секторов российской экономики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

«Администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции, которые могут быть применены против ключевых сфер российской экономики», — передают авторы материала. Отмечается, что санкции затронут банковский сектор России и нефтяную инфраструктуру, используемую для экспорта сырья.