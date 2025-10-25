Без света остались около 100 тысяч человек в Херсонской области

Более 98 тысяч человек остались без света в Херсонской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аварийное отключение подстанции «Виноградово» привело к масштабному обесточиванию в Херсонской области. Без света остались 96 населенных пунктов Скадовского, Голопристанского, Алешкинского и частично Каховского округов — всего более 98 тысяч человек. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Произошло аварийное отключение подстанции „Виноградово“ по причине износа оборудования. <...>Без света остались 96 населённых пунктов Скадовского, Голопристанского, Алешкинского и частично Каховского округов. Затронуто более 98 тысяч человек», — отметил глава региона в своем telegram-канале. Причиной масштабного отключения послужил значительный износ оборудования подстанции. Сальдо добавил, что специалисты занимаются ремонтом станции.