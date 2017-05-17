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Главные новости Челябинской области
19:10  17 мая 2017 0

Глава челябинского муниципалитета объявил войну депутатам и суду. В области новая горячая точка

Троицк. Дубровский. Челябинская область, администрация троицкого района
Планы Александра Лебина поломали сразу два судаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Конкурсы на глав в Челябинской области
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Глава сельского поселения Ясные Поляны Александр Лебин выйдет на работу, несмотря решение депутатов и вердикт Троицкого районного суда. Об этом он заявил 17 мая корреспонденту «URA.RU».

«Я прямо говорю, что судья ангажирована районной властью! В полном объеме решение будет готово 22 мая, в течение десяти дней я обжалую его в Челябинском облсуде. До этого времени я остаюсь главой поселения и отвечаю за исполнение бюджета. Поэтому я не подчинюсь решению депутатов и выйду завтра на работу, — заявил Лебин корреспонденту агентства. — Даже если мне придется в итоге уйти, то я все равно выиграю выборы, которые придется объявить после этого».

Впрочем, перспектива сохранения прямых выборах в Ясных Полянах теперь весьма туманна. Обращение, отправленное в областной суд жителем поселения, вернули адресату, поскольку не сочли его обладающими правами заявителя. Между тем на этом заявлении во многом строилась «оборона» Лебина: до окончания рассмотрения иска депутаты не смогли бы зарегистрировать изменения в Устав Ясных Полян, предусматривающие переход к конкурсной системе выбора главы.

Владимир Васин
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