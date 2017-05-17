18:48 17 мая 2017 0

Конфликт спровоцировали низкие тарифы на тепло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несколько домов в Кургане, подключенные к стационарным газовым котельным, остались без горячей воды из-за конфликта с собственником. На объектах начался демонтаж оборудования, жители опасаются, что теперь на длительное время останутся без горячей воды. Кроме того, неизвестно, как будут отапливать эти многоэтажки после наступления холодов.

Многоквартирный дом по ул. Гагарина, 34, а также пять десятиэтажек по ул. 9 Мая отапливались с помощью газовых котельных предпринимателя Евгения Брагина. Однако он отказался продолжать обслуживать дома, поскольку утвержденный для него тариф оказался ниже себестоимости. «Утвержденная департаментом регулирования цен и тарифов цена за гигакалорию для меня составляет 1350 рублей. Шадринскому ООО „Гефест“, которое работает на точно таком же оборудовании, жители платят по 1900 за Гкал, — пояснил суть конфликта Евгений Брагин. — За 2016 год я получил 7,3 млн рублей, а только счета за газ и электричество составили 7,6 млн».

Предприниматель неоднократно обращался в администрацию города с просьбой пересмотреть тариф. Отчаявшись, он уведомил о прекращении своей работы. «Город мог выкупить мое оборудование, содействовать в изменении тарифа или субсидировать выпадающие доходы. Ничего этого не было сделано», — говорит Брагин. Он также рассказал, что предлагал жителям выкупить или арендовать у него оборудование, однако на это они не согласились.

Трубы уже обрезали и начали демонтаж котельной Фото жителей дома по ул. Гагарина

«Он предлагал нам взять в лизинг котельную на 25 лет, мы подсчитали, что только с нашей квартиры мы заплатим ему за это время 500 тысяч рублей. А в доме 80 квартир. Неплохое, получается, он себе обеспечит существование», — рассказывает жительница дома по ул. Гагарина. Однако Брагин поясняет, что жители не до конца разобрались в ситуации. По его словам, платеж с учетом ремонта и выкупа оборудования, а также стоимости самого отопления, в общей сложности составил бы 1650 рублей за Гкал.

За помощью жители домов уже обращались в администрацию города и прокуратуру. Однако пока никаких решений принято не было.

«Публичное акционерное общество „Курганская генерирующая компания“ является единой теплоснабжающей организацией города Кургана, обеспечивающей бесперебойное централизованное теплоснабжение потребителей. ПАО „КГК“ неоднократно обращало внимание, что на государственном уровне установлен принцип приоритета централизованного теплоснабжения для целей гарантированного бесперебойного теплоснабжения, что закреплено Схемой теплоснабжения города Кургана. Однако некоторые застройщики устанавливают в жилых кварталах автономные и крышные газовые котельные. ПАО „КГК“ неоднократно обращало внимание на недальновидность таких решений, создающих в перспективе угрозу качеству и бесперебойности теплоснабжения. Это сейчас мы и наблюдаем», — прокомментировали ситуацию в теплоснабжающей компании.

Дополнительно в ПАО «КГК» сообщили, что присоединение данных домов к существующей централизованной системе теплоснабжения возможно, однако затраты по переключению, в соответствии с действующим законодательством, должны будут понести собственники жилья либо администрация города Кургана.

Оперативно выяснить позицию мэрии по проблемным домам не удалось — в пресс-службу администрации города был направлен запрос.