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17 мая 2017
16 мая 2017
20:45  17 мая 2017 0

Инвестор из Рязани решил вложить в зауральский завод около миллиарда рублей

Рязанская компания "Инвест" купила Шадринский завод металлоконструкцийфото: пресс-служба губернатора Курганской области

Рязанский холдинг ООО «Финансово-промышленная компания «Инвест» планирует вывести Шадринский завод металлоконструкций на новый уровень. Об этом шла речь на встрече представителей компании с губернатором Курганской области Алексеем Кокориным.

В апреле 2017 года АО «Точинвест», входящее в холдинг, приобрело Шадринский завод металлоконструкций. По словам президента компании «Инвест» Игоря Коськина, в развитие ШЗМК инвестор намерен вложить около миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора. В первую очередь планируют запустить линию оцинкования, она начнет работу весной 2018 года. Основное производство по выпуску металлоконструкций будет запущено во второй половине 2018 года. Когда предприятие заработает на полную мощность, общее число созданных новых рабочих мест составит 300.

Алексей Кокорин поручил департаментам оказать содействие в реализации инвестиционного проекта. Губернатор предложил АО «Точинвест» заключить с регионом специальный инвестиционный контракт, который предполагает особый режим налогообложения.

Из-за долгов в 2015 году по решению суда на ШЗМК было открыто конкурсное производство. Завод со всем имуществом (здания, сооружения, земельный участок, ж/д пути, дороги, машины и оборудование, спецтехника и т. д.) был выставлен на торги за 350 млн рублей.

Анна Бояркина
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