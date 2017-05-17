{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,74
Динамика за 2 недели
Евро 62,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 мая 2017
Главные новости Свердловской области
20:03  17 мая 2017 0

Носов едва не проиграл праймериз на пост главы Нижнего Тагила

Политсовет ЕР. Екатеринбург, носов сергей, якимов виктор, власов владимир
Результат Сергея Носова стал для многих неожиданнымФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижнем Тагиле завершились праймериз «Единой России» на выборах главы Нижнего Тагила. Их победителем стал действующий мэр Сергей Носов.

По предварительным данным, градоначальник набрал 198 голосов выборщиков. На втором месте — его заместитель Владислав Пинаев со 188 голосами. Спикер местной думы Александр Маслов получил всего 12 голосов.

Александр Маслов заявил «URA.RU», что не удивлен высоким результатом Пинаева — во время своего выступления мэр много говорил о заслугах своего заместителя.

О собственном низком результате Маслов отозвался в ироничной форме: «Перед праймериз глава города обещал, что по итогам предварительного голосования будут „униженные и обиженные“. И после этого я, возглавлявший гордуму человек, очень резко потерял свою популярность. Видимо, так кому-то было надо».

Официальные итоги будут подведены на заседании оргкомитета 18 мая.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров