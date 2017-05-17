Поклонская посоветовала найти доктора киевским властям

20:49 17 мая 2017 0

Неизвестно, кем были деды украинских законодателей, но граждане могут потерять терпение Фото: depositphotos.com © URA.RU

Депутат Госдумы России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала новый украинский закон, который предполагает административную ответственность за ношение и производство георгиевской ленточки.

Поклонская сказала, что нынешняя власть в любом случае ответит за преступления и отметила, что законодатели испытывают терпение граждан, сообщает RT.

«В целом то, что происходит на Украине, — это проверка на прочность внуков и правнуков, чьи деды положили жизнь, героически сражаясь с фашистской нечистью. Люди, которые сегодня находятся у власти на Украине, в любом случае предстанут перед судом, так как достаточно уже совершили преступлений против собственного народа, страны, истории и войдут в неё, как преступники», — отметила Поклонская.

Депутат пожелала украинцам найти силу, которая отправит власть Киева на скамью подсудимых.

«Желаю найти украинскому народу для этих руководителей такого „доктора“, который сможет отправить их на скамью подсудимых», — подчеркнула парламентарий.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Верховная Рада приняла соответствующий указ.