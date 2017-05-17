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17 мая 2017
20:49  17 мая 2017 0

Поклонская посоветовала найти доктора киевским властям

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, георгиевская лента, весна, цветущая яблоня
Неизвестно, кем были деды украинских законодателей, но граждане могут потерять терпениеФото: depositphotos.com © URA.RU

Депутат Госдумы России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала новый украинский закон, который предполагает административную ответственность за ношение и производство георгиевской ленточки.

Поклонская сказала, что нынешняя власть в любом случае ответит за преступления и отметила, что законодатели испытывают терпение граждан, сообщает RT.

«В целом то, что происходит на Украине, — это проверка на прочность внуков и правнуков, чьи деды положили жизнь, героически сражаясь с фашистской нечистью. Люди, которые сегодня находятся у власти на Украине, в любом случае предстанут перед судом, так как достаточно уже совершили преступлений против собственного народа, страны, истории и войдут в неё, как преступники», — отметила Поклонская.

Депутат пожелала украинцам найти силу, которая отправит власть Киева на скамью подсудимых.

«Желаю найти украинскому народу для этих руководителей такого „доктора“, который сможет отправить их на скамью подсудимых», — подчеркнула парламентарий.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Верховная Рада приняла соответствующий указ.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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