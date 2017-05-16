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16 мая 2017
20:31  16 мая 2017 0

Верховная Рада одобрила арест за ношение георгиевской ленточки

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, гвоздики, георгиевская лента
За символ победы можно поплатиться свободойФото: depositphotos.com © URA.RU

Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому в стране запрещается носить и изготавливать георгиевские ленточки.

238 депутатов проголосовали «за», сообщает «Русская планета» со ссылкой на официальный сайт украинского парламента. Против закона выступили 13 народных избранников. Закон содержит поправки в административный кодекс Украины и предполагает штраф до 2550 гривен (примерно 5440 рублей) и арест до 15 суток.

Кроме денег, расстаться придется и с запрещенным предметом — его полиция конфискует, сообщает «Ридус».

Полиция Украины и раньше не приветствовала георгиевские ленты, отбирая их в этом году, 2 мая, в Одессе, но теперь блюстители закона получили официальное разрешение.

Семен Гринберг
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