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18 мая 2017
17 мая 2017
05:29  18 мая 2017 0

Россиянам предлагают ехать в Швейцарию, чтобы уйти из жизни

Открытая лицензия от 04.08.2016 Дети, врачи, покупки, капельница
Российская турфирма собирается запатентовать «Эвтаназию-тур»Фото: Pixabay.com

В России может появиться новое специфическое направление турбизнеса — поездки в Швейцарию с целью эвтаназии. Заявку на регистрацию товарного знака «Эвтаназия-тур» подала в Роспатент фирма «Мегаполис-курорт».

Как сообщают «Известия», фирма предлагает своим клиентам авиаперевозки и туризм. Стоимость путевки в необычный тур составит около 5 тысяч евро (310 тысяч рублей по курсу на 17 мая). В эту сумму входят оформление необходимых документов, билет в Швейцарию, несколько дней проживания и услуги врачей. Компания также планирует заключить договор с одной из швейцарских клиник и арендовать дом с видом на Женевское озеро. Там туристы, приехавшие за эвтаназией, смогут провести последние дни.

«Многие европейцы, решившие уйти из жизни, едут в Швейцарию или Бельгию, где эвтаназия легальна. Вполне возможно, что и некоторые россияне уже прибегали к этому. Мы просто окажем помощь в оформлении документов и создадим наиболее комфортные условия», — рассказал изданию гендиректор ООО «Мегаполис-курорт» Анатолий Аронов.

Перед эвтаназией у человека обязательно будет две встречи с психологом; только тогда будет принято окончательное решение, уточнил Аронов. Согласие клиента на эвтаназию будет записываться на видео, чтобы впоследствии избежать проблем с полицией. После эвтаназии тело клиента кремируют или переправят в Россию.

«Уже есть люди, которые высказали интерес к подобной услуге. Большинство желающих страдают онкологическими заболеваниями», — заявил Анатолий Аронов.

Хотя в России официально эвтаназия запрещена, эксперты «Известий» отмечают, что организация подобных поездок не возбраняется. Однако продажа таких услуг может вызвать серьезный общественный резонанс, который приведет к ужесточению законодательства. Специалисты не исключают также, что деятельность турфирмы может заинтересовать компетентные органы.

По данным «Известий», эвтаназия на сегодняшний день разрешена в Швейцарии (как для граждан, так и для иностранцев), в шести штатах США, в Люксембурге и в Колумбии. В ряде случаев отсутствует наказание за эвтаназию в Германии, Швеции, Индии, Японии, Израиле, Канаде. Во Франции безнадежного больного могут погрузить в медикаментозный сон до наступления естественной смерти.

Наталья Володина
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