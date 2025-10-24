Минздрав: данные в новом регистре беременных будут защищены

Информация о течении и исходе беременности и родов строго конфиденциальна Фото: Илья Московец © URA.RU

Данные о беременных в новом федеральном регистре, который будет интегрирован в Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), будут защищены и недоступны посторонним. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Регистр будет функционировать внутри Единой государственной информационной системы здравоохранения, все данные будут надежно защищены», — подчеркнул в беседе с ТАСС Алексей Кузнецов. По словам представителя ведомства, данные о течении и исходе беременности, здоровье новорожденных и результаты скринингов новых граждан будут доступны только для использования в медицинских целях по защищенным каналам передачи информации.

В перечень информации нового регистра войдут сведения о ходе беременности, родах, состоянии здоровья ребенка с момента рождения, а также итоги обязательных медицинских скрининговых исследований. Также отметили, что объектом учета станут не только беременные, но и пациенты с сахарным диабетом, онкологическими и психоневрологическими заболеваниями.

