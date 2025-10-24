Украинский заградотряд уничтожил группу солдат ВСУ за попытку отступления
Стрельба в рядах ВСУ позволила российским военным занять важные позиции
В Харьковской области заградотряд Национальной гвардии Украины расстрелял группу солдат 144-й отдельной пехотной бригады ВСУ, когда те пытались сбежать с боевых позиций. Об этом сообщают в российских силовых структурах.
«Минимум шесть человек личного состава недавно переброшенной в Харьковскую область 144-й бригады ВСУ были уничтожены боевиками заградотряда Нацгвардии Украины», — уточнили источники агентства ТАСС. Заградотряды уничтожали союзников с помощью беспилотников и снайперов.
Последствия работы заградотрядов позволили российским войскам оперативно занять несколько тактически важных рубежей в этом районе. Согласно поступившей информации, инцидент произоошел после того, как подразделения бригады были введены на участок линии соприкосновения вместо 114-й бригады территориальной обороны, выведенной ранее из-за внутреннего конфликта с бойцами нацгвардии. Ранее в Харьковской области также фиксировались случаи уничтожения украинских военных собственными силами при попытке сдаться в плен. Также известно, что некоторые подразделения ВСУ, такие как 156-й батальон 118-й бригады, публично выражали недовольство и отказывались выполнять приказы из-за отсутствия поддержки со стороны командования.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
