08:45 18 мая 2017 1

Законопроект будет рассмотрен сенатом и отправлен на подпись Трампу Фото: depositphotos.com © URA.RU

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении санкций против союзников президента Сирии. Среди основных стан, поддерживающих режим Башара Асада, названы Россия и Иран.

«Преступления Асада против человечества не могут остаться без ответа. С помощью этих новых санкций мы продолжим затягивать гайки в отношении сирийского режима и его наиболее выдающихся сторонников, включая Иран и Россию», — цитирует «Газета.Ru» спикера палаты представителей Пола Райана.

Согласно тексту документа, спустя 30 дней после вступления закона в силу, президент США Дональд Трамп должен ввести ограничительные меры, если он посчитает, что государства — союзники Асада предоставляют значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку сирийским властям, уточняет радиостанция «Эхо Москвы».

Ограничения также коснутся иностранцев, предоставляющих Асаду услуги или сведения военного плана, добавляет телеканал 360.