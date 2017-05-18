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18 мая 2017
17 мая 2017
08:45  18 мая 2017 1

США хотят наложить на Россию санкции за поддержку властей Сирии

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Законопроект будет рассмотрен сенатом и отправлен на подпись ТрампуФото: depositphotos.com © URA.RU

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении санкций против союзников президента Сирии. Среди основных стан, поддерживающих режим Башара Асада, названы Россия и Иран.

«Преступления Асада против человечества не могут остаться без ответа. С помощью этих новых санкций мы продолжим затягивать гайки в отношении сирийского режима и его наиболее выдающихся сторонников, включая Иран и Россию», — цитирует «Газета.Ru» спикера палаты представителей Пола Райана.

Согласно тексту документа, спустя 30 дней после вступления закона в силу, президент США Дональд Трамп должен ввести ограничительные меры, если он посчитает, что государства — союзники Асада предоставляют значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку сирийским властям, уточняет радиостанция «Эхо Москвы».

Ограничения также коснутся иностранцев, предоставляющих Асаду услуги или сведения военного плана, добавляет телеканал 360.

Марина Мотылева
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