Машина врезалась в толпу людей в Краснодарском крае

26 октября 2025 в 21:38
Фото: © URA.RU

Автомобиль на полной скорости въехал в толпу людей. Инцидент произошел в Краснодарском крае. Кадры столкновения публикует telegram-канал "112". Паблик с ссылкой на очевидцев уточняет, что ДТП произошло из-за конфликта между пьяными молодыми людьми. В результате ссоры один из них сел за руль авто и сбил двоих пешеходов.

