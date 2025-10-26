Машина врезалась в толпу людей в Краснодарском крае
26 октября 2025 в 21:38
Срочная новость
Автомобиль на полной скорости въехал в толпу людей. Инцидент произошел в Краснодарском крае. Кадры столкновения публикует telegram-канал "112". Паблик с ссылкой на очевидцев уточняет, что ДТП произошло из-за конфликта между пьяными молодыми людьми. В результате ссоры один из них сел за руль авто и сбил двоих пешеходов.
