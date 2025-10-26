Как снижение ключевой ставки ЦБ повлияло на вклады: в какие банки выгоднее вложить деньги

Некоторые эксперты полагают, что на дальнейших заседаниях ЦБ может снова снизить ключевую ставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Банк России 24 октября снизил ключевую ставку с 17% до 16,5%, что стало уже четвертым подобным решением в этом году. По мнению экономиста Петра Щербаченко, это изменение не повлияет на курс рубля, который, по его оценкам, сохранится в пределах 79–83 рублей за доллар.

Однако это, вероятно, отразится на доходах по банковским вкладам. Эксперты полагают, что для вкладчиков это сигнал: текущие высокие ставки по депозитам близки к своему пику и в будущем начнут снижаться. Подробнее о том, в каких банках выгоднее сейчас размещать свои средства — в материале URA.RU.

Как изменятся ставки по вкладам после снижения ключевой ставки

Доходность со вкладов будет уменьшаться по мере смягчения монетарной политики ЦБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Снижение ключевой ставки традиционно тянет вниз и доходности по банковским вкладам. Сейчас, как отмечают эксперты и аналитики, доходность по рублевым депозитам, особенно среди банков из первой десятки, уже начала снижаться с начавшегося ранее максимума.

Эксперты считают, что банки сохранят наиболее привлекательные предложения по краткосрочным вкладам. Со временем в условиях дальнейшего смягчения монетарной политики доходности на вклады продолжат уменьшаться. Именно поэтому сегодня, по мнению специалистов, имеет смысл фиксировать ставку на средний срок — например, на полгода или год. Важной особенностью стало и замедление снижения ставок, к которому банки прибегают в ответ на осторожность ЦБ.

Что вкладчики планируют делать при снижении ставки

35% россиян планируют по мере снижения ключевой ставки вкладываться в инвестиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исследование, проведенное «Тинькофф Журналом», показало, что при снижении депозитных ставок до 7% в ближайшие полгода большинство — 45,7% опрошенных — планируют продолжать размещать средства в банках даже на менее выгодных условиях. Еще 12% респондентов сообщили, что их долгосрочные вклады не зависят от краткосрочных изменений ставок. Таким образом, сохранять сбережения в банках намерены более половины участников опроса.

На втором месте по популярности оказались инвестиции в фондовый рынок — ими планируют заняться 35% опрошенных. Из них 67% выберут облигации, 47% — акции, а 39% инвестируют через фонды; при этом многие респонденты сочетают несколько инструментов.

Третьим по значимости способом вложения средств стала покупка недвижимости (23%). Среди этих инвесторов 48% предпочтут вторичное жилье, 32% заинтересованы в новостройках, а 20% не делают различия между этими вариантами.

Кроме того, 28,8% респондентов намерены перевести часть капитала в валюту или альтернативные активы, такие как драгоценные металлы и криптовалюта. Еще 19% планируют потратить накопления.

Среди тех, кто собирается тратить сбережения, основными направлениями расходов стали здоровье (44,8%) и путешествия (43,1%). Следом идут ремонт (36,8%) и покупка автомобиля (30,9%). Чем больше сумма вклада, тем выше вероятность крупных расходов, прежде всего на здоровье, авто и путешествия. Полностью потратить все накопления собираются 26,8%, еще 27,5% планируют израсходовать менее половины сбережений, а 72,5% — половину и более.

ТОП-10 выгодных вкладов в ноябре 2025 года

Согласно данным Банка России, во второй декаде октября средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках снизилась до 15,45% годовых. Больше всего выросла доходность вкладов сроком более года — до 12,35%.

По депозитам на 6–12 месяцев ставка увеличилась на 0,07 п.п., составив 14,09%. Краткосрочные вклады (до полугода) наоборот показали снижение: по вкладам на 3–6 месяцев доходность сократилась на 0,07 п.п. (до 14,83%), а на срок до трех месяцев — на 0,11 п.п., до 14,78% годовых.

«РБК Инвестиции» подготовили обзор десяти наиболее выгодных вкладов без необходимости оформления дополнительных услуг. Перед открытием вклада условия рекомендуется уточнять в банке. К числу самых выгодных предложений относятся:

ПСБ, «Богатырская ставка» — 33% годовых (до 50 тысяч рублей, на три или шесть месяцев). Ак Барс Банк, «Жаркий процент» — 31% (от 10 до 50 тысяч рублей, на три месяца, только для новых клиентов). Локо-Банк, «Локо-Вклад. Финуслуги Промо» — 30% (от 20 до 50 тысяч рублей, срок 95 или 182 дня; новые клиенты «Финуслуги»). Морской Банк, «Морской Промо» — 30% (от 10 до 100 тысяч рублей, срок один месяц; впервые на «Финуслуги»). МКБ, «Преимущество +» — 19% (от 10 тысяч до одного млн рублей, на три месяца). Совкомбанк, «Оптимальный плюс акционный на 180 дней» — 18% (от 50 до 500 тысяч рублей, на 180 дней). Банк «Санкт-Петербург», «Выгодный старт» — 17,7% (от 10 до 500 тысяч рублей, на три месяца). Рокетбанк, вклад «Рокетбанка» — 17% (от 10 тысяч рублей, на два месяца, допустимо частичное снятие). Банк «Дом.рф», «Мой дом» — 17% (от 1,5 млн до 15 млн рублей, на три месяца, только для новых клиентов). ТКБ, «Новые деньги» — 16,5% (от 50 тысяч рублей, на два месяца, только для новых средств).

Что будет с вкладами до конца 2025 года: мнение экспертов

По данным на 3 октября в крупнейших российских банках максимальные ставки по трехмесячным вкладам достигли 15,57%, на шесть месяцев — 14,56%, на год — 13,19%. Как отмечают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», до конца 2025 года ставки, вероятнее всего, сохранятся на уровне выше 10%.

По словам управляющего директора инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрия Целищева, отдельные банки сейчас повышают ставки по краткосрочным депозитам до 16% и более. Он отметил, что изменения возможны лишь при появлении новых экономических факторов. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин считает банковские вклады наиболее безопасным и доходным инструментом при сумме до 1,4 млн рублей на банк, поскольку доходность по ним значительно превышает инфляцию.

Он также отметил, что ключевые предложения по вкладам до года сейчас находятся на уровне 14,5–17%, а для новых клиентов на короткие сроки ставки могут достигать 16–17%. По его словам, банковские вклады остаются эффективным способом сбережения и приумножения средств. Так, например, размещение 651 тысяч рублей на два месяца под 16,5% годовых принесет около 18 тысяч рублей дохода к концу декабря.

Эксперты также советуют фиксировать ставки на шесть и двенадцать месяцев. По мнению главного аналитика Инго Банка Петра Арронета, после новогодних праздников ставки могут снизиться на 1,5–2 процентных пункта при условии устойчивого снижения инфляции. Доцент Финансового университета Петр Щербаченко ожидает ставки на уровне 14–16% к зиме, а директор розничного бизнеса банка «Синара» Андрей Хафизов не исключает их снижение до 8–10% в случае корректировки ключевой ставки в конце года.

Ожидать ли еще снижения ставки на следующих заседаниях ЦБ

Аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев заявил, что до конца года возможно снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, однако с большей вероятностью она останется прежней. Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, в свою очередь, полагает, что Банк России, вероятно, сохранит ставку и на первом заседании 2026 года, однако может понизить ее до 16% в марте.