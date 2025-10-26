Логотип РИА URA.RU
Лавров раскрыл настоящую причину, почему отменилась его встреча с Рубио

26 октября 2025 в 21:45
Фото: © URA.RU

Переговоры с госсекретарем США Марко Рубио оказались настолько результативными, что Штаты не сочли нужным организовывать личную встречу. Об этом заявил министр иностранных России Сергей Глава МИД дал интервью венгерскому каналу Ultrahang

