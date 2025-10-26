Анна Пересильд подтвердила, что встречается с известным певцом
Анне Пересильд хочется «большой любви», указано в материале
Фото: Соцсети
Актриса Анна Пересильд официально подтвердила отношения с певцом Ваней Дмитриенко. Произошло это в эфире телепередачи на одном из российских телеканалов.
«Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд впервые официально подтвердили, что состоят в отношениях», — указано в материале «Радио 1» со ссылкой на эфир телеканала МУЗ-ТВ. Помимо этого, актриса заявляла, что ей хочется большой любви, которая будет развиваться с каждым годом.
Тем временем певец отметил, что Пересильд оказывает по-настоящему большую поддержку. По его словам, ранее он не испытывал такую от партнера.
В сентябре Ваня Дмитриенко дал первый сольный концерт в Екатеринбурге в «МТС Live Холле». Тогда он был поражен масштабом зала и количеством зрителей. Ранее концерт музыканта был перенесен на эту площадку из концерт-холла «Свобода».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.