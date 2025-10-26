Анна Пересильд подтвердила, что встречается с известным певцом

Анне Пересильд хочется «большой любви», указано в материале Фото: Соцсети

Актриса Анна Пересильд официально подтвердила отношения с певцом Ваней Дмитриенко. Произошло это в эфире телепередачи на одном из российских телеканалов.

«Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд впервые официально подтвердили, что состоят в отношениях», — указано в материале «Радио 1» со ссылкой на эфир телеканала МУЗ-ТВ. Помимо этого, актриса заявляла, что ей хочется большой любви, которая будет развиваться с каждым годом.

Тем временем певец отметил, что Пересильд оказывает по-настоящему большую поддержку. По его словам, ранее он не испытывал такую от партнера.

