Зеленскому следует перестать совершать «политические вендетты», заявил Гласман Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина и, в частности, президент Владимир Зеленский должен перестать использовать протекции и деньги для совершения «политических вендетт», иначе долгосрочные отношения с Великобританией могут быть разрушены. Об этом заявил пэр Лейбористской партии лорд Морис Гласман.

«Если Украина хочет иметь стабильные и долгосрочные отношения с Великобританией, то ей стоит прекратить использовать протекции и деньги для совершения политических вендетт», — заявил Гласман. Его слова приводит газета The Sunday Times. Помимо этого, Гласман отметил, что экстрадиция депутата Александра Грановского является частью кампании Зеленского по «законному устранению оппонентов».