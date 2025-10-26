The Sunday Times: отношения Украины и Великобритании могут быть разрушены
Зеленскому следует перестать совершать «политические вендетты», заявил Гласман
Фото: Официальный сайт президента Украины
Украина и, в частности, президент Владимир Зеленский должен перестать использовать протекции и деньги для совершения «политических вендетт», иначе долгосрочные отношения с Великобританией могут быть разрушены. Об этом заявил пэр Лейбористской партии лорд Морис Гласман.
«Если Украина хочет иметь стабильные и долгосрочные отношения с Великобританией, то ей стоит прекратить использовать протекции и деньги для совершения политических вендетт», — заявил Гласман. Его слова приводит газета The Sunday Times. Помимо этого, Гласман отметил, что экстрадиция депутата Александра Грановского является частью кампании Зеленского по «законному устранению оппонентов».
Ранее бывший депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность», возглавляемой Петром Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Грановский в настоящее время проживает в британском графстве Суррей. Он заявляет о фактах политического преследования в свой адрес. Согласно информации, украинские власти инициировали процедуру его экстрадиции, обвиняя политика в коррупционных правонарушениях.
