Мечты о балете, слухи о любовницах и мистические ДТП: Николаю Караченцову мог исполниться 81 год

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года Фото: Кадр из фильма «Старший сын»

Николай Караченцов — легендарный актер с невероятной харизмой и тяжелой судьбой. Широкую популярность он получил после роли графа Резанова в спектакле «Юнона и Авось». Его несравненный голос и актерский талант также повлияли на его известность в кино. Всего он сыграл в 145 картинах, в том числе — в комедии «Белые росы», драме «Моонзунд» и трагикомедии «Старший сын». Однако прервать звездную карьеру пришлось после тяжелой аварии. 27 октября Николаю Караченцову мог исполниться 81 год. О его карьере и личной жизни — в материале URA.RU.

Детство и юность Николая Караченцова

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. Его мать была известным балетмейстером, сотрудничала с крупнейшими театрами России. Отец состоял в Союзе художников СССР, работал иллюстратором в журналах и издательствах.

У Николая проявились таланты обоих родителей. Он с детства хорошо рисовал, и одну из его работ даже взяли на выставку. Однако мечтал он о карьере танцовщика. Все изменилось после того, как его мать перевели на работу во Вьетнам. Николай попал в московский интернат при Министерстве внешней торговли СССР, где стал ходить в театральную студию и получил первые роли.

А ведь в детстве я хотел стать артистом балета. У меня же мама была балетмейстером, поэтому и не захотела отдать меня в балетную школу. Она все время говорила: "Был бы девочкой — отдала бы. А так — нет!" Поначалу я очень переживал. Сейчас я очень благодарен ей", — рассказывал актер.

В Москве Караченцов поступал в Школу-студию МХАТ, однако прошел только два тура. В итоге его зачислили в статусе вольного слушателя.

Карьера Николая Караченцова

Работа в «Ленкоме»

Караченцов начал сниматься с 1967 года Фото: Кадр из фильма «Собака на сене»

В первые годы работы в «Ленкоме» Николай Караченцов принимал участие в спектаклях, поставленных под руководством Анатолия Эфроса. Среди них — «Дым отечества», «Мой бедный Марат», «Прощай, оружие!» и «Страх и отчаяние в третьей империи». В 1973 году художественным руководителем театра стал Марк Захаров, с чьим приходом начался новый этап в развитии «Ленкома».

Изначально Захаров предложил Караченцову эпизодическую партию в мюзикле «Автоград 21», где молодой актер был занят в хоре. Уже в следующем году ему доверили главную роль Тиля Уленшпигеля в постановке «Тиль», которая впоследствии стала значимым культурным событием советского театра. Сам актер признавался, что ему везло на разноплановые роли.

"Изначально я не герой-любовник. В театре это — Мордвинов, Остужев, Астангов, в кино — Лановой, Видов. А в "Ленкоме" так сложилось благодаря рискованному характеру Марка Анатольевича и звезды так встали. Я шут, хулиган, Тиль", — рассказывал он "Московскому комсомольцу".

Караченцов в кино

Одна из самых ярких ролей Караченцова в фильме «Человек с бульвара Капуцинов» Фото: Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов»

На экранах он впервые появился в 1967 году, когда окончил МХАТ. Дебютными работами актера на экране стали фильм «Штрихи к портрету В.И. Ленина» и эпизодическая роль в ленте «…И снова май». В 1975 году на широкий экран вышла драма «Старший сын».

Всего он снялся в 145 картинах. Среди наиболее известных образов — Вася в драме «Белые росы», маркиз Рикардо в картине «Собака на сене», лейтенант Орлов в фильме «Батальоны просят огня», Урри в ленте «Приключения Электроника», а также председатель в комедии «Колхоз интертеймент». Одна из наиболее ярких его ролей — ковбой Билли Кинг в сатирической комедии «Человек с Бульвара Капуцинов».

«Юнона и Авось» в жизни Караченцова

В июле 1981 года в «Ленкоме» состоялась премьера оперы «Юнона и Авось» в постановке Марка Захарова. Караченцов был бессменным исполнителем роли графа Резанова на протяжении 24 лет.

«В спектакле „Юнона и Авось“ моя роль, казалось бы, роль героя-любовника. Но в ней есть еще и роль первопроходца, каким, собственно, и был граф Резанов. Роль человека, который не мог спокойно жить. Все вокруг живут и живут, а он нет. Необыкновенный человек!» — рассказывал он в интервью «Коммерсанту».

Николай Караченцов считал роль графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось» особенной для себя. Актер говорил, что роль в этом спектакле стала для него тем этапом, с которого у артиста начинается другая судьба.

« Случай в мою жизнь вмешался два раза . Первый и счастливый — «Юнона и Авось». Не каждому актеру так везет. Многие мечтали о подобной роли. Был огромный успех, меня носили на руках. А потом произошел второй случай . Несчастный . Авария и кома . Я думаю, Бог послал мне это , чтобы очистить мою душу и дать понять , что такое есть жизнь без фанфар», — рассказывал он.

Личная жизнь Николая Караченцова

Один брак на всю жизнь

С Людмилой Поргиной Караченцов прожил 43 года Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В 1975 году Николай Караченцов женился на актрисе «Ленкома» Людмиле Поргиной. Они познакомились в этом театре. По словам Людмилы, она влюбилась в Николая с первого взгляда, но в тот момент была замужем. Узнав об их романе, муж Людмилы устроил скандал. После этого Караченцов настоял на разводе, однако сам жениться не торопился.

"Я подала на развод и два года ждала предложение от Караченцова. Однажды я ему сказала: "Или ты делаешь мне предложение немедленно, или я выхожу замуж. Даю три дня". На следующий день звонок: "Подъезжай к Ленинскому загсу, я с паспортом". Практически я его на себе женила" , — передает слова Поргиной «Комсомольская правда».

Они прожили вместе 43 года. По словам Людмилы, в доме никогда не было ссор, а Николай окружал ее заботой и любовью. Даже в периоды частых отъездов на гастроли, он по несколько раз в день звонил, чтобы поинтересоваться ее здоровьем и настроением.

«Коля постоянно отсутствовал. Поэтому несколько месяцев в году мы с ним переписывались и разговаривали по телефону. Звонил он мне по десять раз за день, несмотря на разницу во времени, на свою усталость», — рассказывала она «Московскому комсомольцу».

Сама же Поргина не реализовалась в актерской профессии, так как посвятила себя семье. Она понимала, что такому талантливому артисту, как ее муж, нужна особая атмосфера в доме.

"Оценив всю атмосферу нашей жизни, я поняла, что Коля гений, а я нет, поэтому надо служить ему и помогать во всем. В устройстве нашего дома было все, как он хочет. У нас был заказан рояль, который нравился Коле, пианино, гитара, ковер, мебель. Все приобреталось для того, чтобы создавать дома атмосферу творчества", — рассказывала она.

Николай Караченцов и Людмила Поргина с сыном Андреем и невесткой Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

В 1978-м у пары родился сын Андрей. Он не пошел по стопам родителей, а поступил в МГИМО, выбрав профессию юриста. В интервью «Коммерсанту» Караченцов рассказывал, что гордится выбором сына и никогда не настаивал на его уходе в актерскую профессию.

«У Андрюши были моменты ревности, потому что мы не могли уделять ему много внимания, особенно я. Он мечтал, чтобы отключился лифт, мы опоздали бы на спектакль и нас выгнали из театра. Но я никогда не хотел, чтобы он был актером и это говорил при нем всегда. Я видел слишком много несчастных актерских детей, занявшихся делом родителей», — рассказывал артист. Сейчас Андрей женат. У него трое детей: Петр (2002 год), Янина (2005 год) и Ольга (2015 год).

Слухи о романах Караченцова

Людмила Поргина опровергает все слухи о романах мужа Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Незадолго до смерти Караченцова бывшая балерина Мариинского театра Елена Дмитриева заявила, что много лет крутила с ним роман. По ее словам, актер обещал развестись с супругой и жениться на ней. Людмила Поргина резко отреагировала на эти слова, назвав их глупостью.

«Коля вас не знает, он говорит, что вы сумасшедшая! Когда он прочитал о вас, он потом упал в обморок на прогулке, мне пришлось вызывать реанимацию в Израиле. Если бы он умер, вы были бы виноваты!» — заявила она в программе «Эксклюзив» на «Первом канале».

После смерти актера о романе с Караченцовым также заявляла художница Екатерина Подколзина. Актриса из сериала «Убойная сила» Наталья Лапина рассказывала в эфире передачи «На самом деле», что Караченцов встречался с ней, жаловался на давление со стороны жены и хотел от нее уйти. Людмила Поргина опровергла и эту информацию.

Две аварии и онкология

Последние годы жизни Караченцов боролся с онкологией Фото: wikipedia.org/Максим1625

В ночь с 27 на 28 февраля 2005 года Караченцов попал в аварию на Мичуринском проспекте. Он ехал из подмосковной Валентиновки к жене, которая сообщила, что ее мать скончалась от рака. Николай находился в прекрасных отношениях с тещей, поэтому очень переживал из-за случившегося и немедленно отправился к жене. В машине он не пристегнулся ремнем безопасности, что стало роковой ошибкой.

В ДТП актер получил серьезную черепно-мозговую травму и пролежал в коме 26 дней. Борьба за восстановление речи и движений растянулась на годы. Он проходил реабилитацию в клиниках разных стран. В итоге заново научился ходить, но полностью так и не восстановился.

Ровно через 12 лет — 28 февраля 2017 года — Караченцов снова попал в аварию. В этот раз не один. В тот день актер, его жена, медсестра и подруга семьи ехали в кинотеатр. За рулем была Людмила. В них врезалась «Газель». У Поргиной взяли пробу на алкоголь, которая оказалась положительной. В итоге ее лишили водительских прав на полтора года.

"Как сейчас помню: вижу окровавленные руки медсестры Нади, напряженный взгляд Коли. В голове мысль, что завтра панихида по матери, потом поминки в ресторане. И вдруг понимаю, что, возможно, это последние минуты жизни", — передает слова Поргиной "СтарХит".

Самые серьезные повреждения получила подруга Эльза. Поргина и Караченцов отделались порезами и ушибами. В сентябре того же года у актера нашли неоперабельную злокачественную опухоль в левом легком. Он прошел несколько курсов химиотерапии и, по словам супруги, боролся до последнего дня жизни.

«Коля столько перенес, но сохраняет самообладание. Сильный человек, соблюдает все предписания врачей, чтобы поправиться. Он мне так и сказал: «Девонька, мы еще поборемся, мы еще поживем!» — говорила Людмила Поргина "Комсомольской правде".

Однако справиться с заболеванием ему не удалось. Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года. Рядом с ним в этот момент были его супруга, сын и внуки. Похоронили актера на Троекуровском кладбище.

Некоторые награды Николая Караченцова

Почетное звание «Заслуженный артист РСФСР» (23 декабря 1977 года) — за заслуги в области советского театрального искусства.

(23 декабря 1977 года) — за заслуги в области советского театрального искусства. Почетное звание «Народный артист РСФСР» (26 мая 1989 года) — за большие заслуги в области советского искусства.

(26 мая 1989 года) — за большие заслуги в области советского искусства. Орден Почета (25 августа 1997 года) — за большие заслуги в развитии театрального искусства.

(25 августа 1997 года) — за большие заслуги в развитии театрального искусства. Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2002 года (5 июня 2003 года) — за спектакль Московского театра «Ленком» «Шут Балакирев».

в области литературы и искусства 2002 года (5 июня 2003 года) — за спектакль Московского театра «Ленком» «Шут Балакирев». Медаль имени Михаила Чехова (2009 год, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына).

(2009 год, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына). Национальная премия «Россиянин года» (2004) в номинации «Звезда России».

(2004) в номинации «Звезда России». Приз «Лучшая мужская роль» на кинофестивале «Бригантина» за фильм «Львиная доля» (2002).

на кинофестивале «Бригантина» за фильм «Львиная доля» (2002). Лауреат премии «Шансон года» за исполнение в дуэте с певицей Галиной Журавлевой песни «Дни сентября» (2004).

за исполнение в дуэте с певицей Галиной Журавлевой песни «Дни сентября» (2004). Золотой орден «Служение искусству» (12 октября 2016).

Некоторые фильмы, в которых снялся Николай Караченцов