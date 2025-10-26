Россия признает только ту Украину, которая была создана на основе Декларации о независимости и Конституции, принятой в 1990 году. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Прежде всего, мы признали Украину на основании её собственной Декларации о независимости и Конституции. В 1990 году была принята Декларация о независимости, в которой говорится о безъядерном, нейтральном, внеблоковом государстве, признающем права всех национальных меньшинств и так далее», — заявил Лавров. Он также отметил, что та страна, которая ранее была признана отличается от нынешней Украины, которой, по его словам, управляет «откровенно нацистский режим».