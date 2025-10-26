Постпред США в НАТО: Венгрия не принимает мер по отказу от нефти из РФ
Помимо Венгрии, ожидаются действия от Турции и Словакии по отказу от российской нефти, заявил Уитакер
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Венгрия не делает никаких шагов и не предоставляет планов по отказу от российской нефти и газа. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
«Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не составила каких-либо планов и не сделала шагов (в отказе от российской нефти — прим. URA.RU)», — заявил Уитакер в эфире телеканала Fox News. США ожидают, что также другие страны, такие Турция и Словакия предоставят и реализуют планы по отказу от российской нефти и газа.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МИД Петер Сийярто подчеркивали, что страна не имеет альтернатив российскому топливу из-за отсутствия выхода к морю и ограниченных возможностей альтернативных маршрутов. По их словам, поставки по трубопроводу «Дружба» имеют ключевое значение для Венгрии, а хорватский нефтепровод JANAF способен выполнять только вспомогательную функцию.
