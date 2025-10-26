Лавров: Россия готова вести диалог с США в комфортном для них темпе

«Мы готовы двигаться дальше в том темпе, который будет комфортен для американцев», — заявил Лавров. Сделал он это в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг». Однако министр отметил, что после разговора с госсекретарем США Марко Рубио на Аляске, по поводу дальнейших продвижениях в отношениях стран, не поднималась тема дальнейших переговоров.