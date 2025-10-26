Лавров: Россия готова вести диалог с США в комфортном для них темпе
Во время встречи Лаврова и Рубио на Аляске не поднималась тема дальнейших встреч, заявил Лавров
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Российская сторона готова вести разговор с США в комфортном темпе для американцев. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы готовы двигаться дальше в том темпе, который будет комфортен для американцев», — заявил Лавров. Сделал он это в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг». Однако министр отметил, что после разговора с госсекретарем США Марко Рубио на Аляске, по поводу дальнейших продвижениях в отношениях стран, не поднималась тема дальнейших переговоров.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.