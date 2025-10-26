Лавров заявил, что позиция США по поводу прекращения огня — радикальная перемена
Европейцы пытаются выкрутить руки администрации США, заявил Лавров
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Смена позиции президента США Дональда Трама и его администрации по поводу немедленного прекращения огня — радикальная перемена. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Когда сейчас говорят только о немедленном прекращении огня, а затем история рассудит — это радикальная перемена», — заявил Лавров в интервью YouTube-каналу «Ультраханг» (Венгрия). Он отметил, что смена позиции США объясняет попытками европейцев «выкрутить руки» администрации Штатов.
