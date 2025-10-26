Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Лавров заявил, что позиция США по поводу прекращения огня — радикальная перемена

26 октября 2025 в 21:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Европейцы пытаются выкрутить руки администрации США, заявил Лавров

Европейцы пытаются выкрутить руки администрации США, заявил Лавров

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Смена позиции президента США Дональда Трама и его администрации по поводу немедленного прекращения огня — радикальная перемена. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Когда сейчас говорят только о немедленном прекращении огня, а затем история рассудит — это радикальная перемена», — заявил Лавров в интервью YouTube-каналу «Ультраханг» (Венгрия). Он отметил, что смена позиции США объясняет попытками европейцев «выкрутить руки» администрации Штатов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал