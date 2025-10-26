Лавров раскрыл, от чего зависит встреча Путина и Трампа

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа зависит от последнего. Это связано с тем, что он является инициатором. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны, и договариваемся о формате, месте и времени. Президент США Дональд Трамп [ранее] в Белом доме сказал, что приглашение отменяется», — заявил Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг». Позже Трамп сказал, что «отмена» встречи означает «перенос», что означает — встреча «зависит от инициатора».