Лавров раскрыл, от чего зависит встреча Путина и Трампа
Встреча зависит от Трампа, так как он является инициатором, заявил Лавров
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа зависит от последнего. Это связано с тем, что он является инициатором. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны, и договариваемся о формате, месте и времени. Президент США Дональд Трамп [ранее] в Белом доме сказал, что приглашение отменяется», — заявил Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг». Позже Трамп сказал, что «отмена» встречи означает «перенос», что означает — встреча «зависит от инициатора».
Материал из сюжета:Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.