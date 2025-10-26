Приметы на Параскеву Грязнуху: что можно и нельзя делать 27 октября 2025

Считалось, что 27 октября одиноким девушкам на праздник стоит нарядиться и отправиться искать любовь Фото: Размик Закарян © URA.RU

По народному календарю 27 октября отмечается день Параскевы Грязнухи. У этого праздника есть и другие названия — Льняниха и Трепальница. По традиции, в это время на Руси начиналась осенняя распутица: дороги разбивались дождями и все вокруг превращалось в грязь. О приметах, традициях и правилах этого праздника — в материале URA.RU.

История праздника и житие святой Параскевы

27 октября православная церковь вспоминает преподобную Параскеву Сербскую — святую, жившую в XI веке. Она родилась близ Константинополя в благочестивой семье, с юности посвятила себя Богу и прожила жизнь в посте и молитве. После смерти ее нетленные мощи стали источником многочисленных чудес. Сейчас святые мощи Параскевы хранятся в румынском городе Яссы, куда ежегодно стекаются тысячи паломников.

Имя Параскева переводится с греческого как «пятница» — день, связанный с воспоминанием страданий Христа. Поэтому святую в народе часто называли Параскева Пятница, почитали как покровительницу женщин, хранительницу семьи и защитницу в болезнях. Ей молились о здоровье детей, легких родах и женском счастье.

Продолжение после рекламы

Народные традиции и обычаи 27 октября

В народе этот день называли Грязнухой из-за непогоды, которая обычно устанавливалась в конце октября. Осенняя слякоть на дорогах, грязь на обуви и телегах — все это было привычной картиной. Отсюда и пословица: «На Грязнуху не бывает сухо».

С 27 октября на Руси начинали трепать и мять лен, отсюда и другое название праздника — Льняниха, Трепальница. Женщины устраивали «смотрины льна»: показывали первый вытрепанный лен родным, соседям, а нередко и потенциальным женихам. Считалось, что у самой доброй и трудолюбивой хозяйки лен всегда бел и ровен.

На праздник было принято готовить кашу из нового урожая пшеницы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Женщины в этот день варили кашу из нового урожая пшеницы, заправленную льняным маслом, пекли хлеб и блины. Вечером семьи собирались за столом, рассказывали истории, занимались рукоделием, а девушки гадали на суженого.

Народные приметы 27 октября

По погоде на Параскеву судили о скором приходе зимы и будущем урожае:

Если грязи на дорогах много — зима наступит через четыре недели, а весна будет дождливой;

Ветер с запада — к сырой и затяжной осени;

Дождь в этот день — к дождливой весне;

Звезды ярко светят — к богатому урожаю;

Сухой день с ветром — к неурожаю;

Вороны каркают у дома — к скорой оттепели;

Иней на траве — к хорошему урожаю овса;

Кот нос прячет — к морозам.

Что можно делать 27 октября

Этот день считался женским праздником — временем покоя, уюта и благословения для рукодельниц. В праздник разрешалось:

Заниматься рукоделием, особенно шитьем и вязанием.

Начать домашние дела, связанные с уютом — шить новый наряд, чинить одежду, готовить еду.

Проводить день в хорошем настроении, общаясь с близкими. Считалось, что проведенный в радости день принесет счастье на всю зиму.

Давать милостыню или помогать нуждающемуся — это привлечет благополучие в дом.

Девушкам советовали на праздник нарядиться и провести вечер в обществе — это ускорит встречу с суженым.

Что нельзя делать 27 октября

Согласно народным поверьям, в день Параскевы Грязнухи действовали строгие запреты:

Нельзя заниматься тяжелой работой, особенно стиркой, уборкой и тасканием воды — иначе в доме будут болезни и ссоры.

Беременным женщинам запрещалось расчесывать волосы — считалось, что роды из-за этого пройдут тяжело.

Нельзя оставаться дома в одиночестве — это сулит неприятности и одиночество в будущем.

Не стоит громко смеяться, петь и шуметь — «кто на Параскеву смеется, тот всю зиму плачет».

Запрещено начинать новые дела или путешествия — любое начинание обернется трудностями.

Нельзя мыть детей — чтобы не навлечь болезни.

Церковные традиции и молитвы 27 октября