Машина насмерть сбила бабушку с внучкой в Чувашии
26 октября 2025 в 21:50
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В чувашском городе Алатыре водитель иномарки совершил наезд на пожилую женщину и подростка. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе. Об инциденте сообщило МВД Чувашской республике. В результате наезда оба пешехода скончались. Как уточняет ведомство, владелец авто находился в состоянии алкогольного опьянения.
