Главу правящей партии Нидерландов эвакуировали

Угроза могла быть связана с деятельностью преступной группировки, заявила Йешильгез Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Дилан Йешильгез, возглавляющая правящую в Нидерландах Народную партию за свободу и демократию (НПСД), была вынужденно эвакуирована после предвыборных дебатов в связи с поступившими угрозами. Об обстоятельствах инцидента она сообщила в интервью местному телеканалу.

«В итоге я смогла вернуться домой лишь глубокой ночью. К сожалению, такие вещи иногда случаются», — заявила Йешильгез в эфире программы Buitenhof на телеканале NPO. Также она предположила, что «подозрительная активность» у ее дома связана с преступной группировкой, а не с одним преступником. Также несколько подозреваемых были задержаны.