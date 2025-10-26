Главу правящей партии Нидерландов эвакуировали
Угроза могла быть связана с деятельностью преступной группировки, заявила Йешильгез
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
Дилан Йешильгез, возглавляющая правящую в Нидерландах Народную партию за свободу и демократию (НПСД), была вынужденно эвакуирована после предвыборных дебатов в связи с поступившими угрозами. Об обстоятельствах инцидента она сообщила в интервью местному телеканалу.
«В итоге я смогла вернуться домой лишь глубокой ночью. К сожалению, такие вещи иногда случаются», — заявила Йешильгез в эфире программы Buitenhof на телеканале NPO. Также она предположила, что «подозрительная активность» у ее дома связана с преступной группировкой, а не с одним преступником. Также несколько подозреваемых были задержаны.
Дилан Йешилгез-Зегериус является нидерландским политиком и государственным деятелем курдского происхождения. Она состоит в Народной партии за свободу и демократию, где с 14 августа 2023 года занимает пост лидера. С 10 января 2022 года по 2 июля 2024 года Йешилгез-Зегериус исполняла обязанности министра юстиции и безопасности Нидерландов.
