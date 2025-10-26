Тарасова увидела плюсы в скандале с фото Валиевой и макаронами

Фото Валиевой публиковали организаторы ОИ Фото: Илья Московец © URA.RU

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала удаление фото россиянки Камилы Валиевой из Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) организаторами зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. По ее словам, стоит усмотреть положительные моменты в произошедшем.

Тарасова выразила мнение, что в случившемся стоит искать положительные моменты. По ее словам, главное — это сам факт появления снимка Валиевой в числе прочих фигуристов: «Я бы порадовалась за то, что они разместили ее. Во всяком случае они знают и понимают, что она — лучшая. А то, что они сняли фотографию, — уже другая история», — подчеркнула заслуженный тренер в комментарии изданию «Спорт-Экспресс». Фотография была размещена в официальном аккаунте 25 октября и вскоре исчезла.

Снимок Валиевой был опубликован в честь Всемирного дня пасты — в сопровождении фотографии фигуристку сравнили с фузилли, традиционными итальянскими макаронами из спиралевидной твердой пшеницы. Представители комитета Олимпийских игр затем удалили изображение, причины не называются. По имеющимся данным, публикация получила неоднозначный отклик в социальных сетях.

