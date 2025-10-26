ВС РФ замкнули кольцо вокруг Купянска и испытали «Буревестник»: главное об СВО к 26 октября

ВС РФ начали операцию по окружению Купянска Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России завершились испытания крылатой ракеты «Буревестник». Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин. По его словам, аналогов этому оружию в мире не существует. Он также поручил создать условия для сдачи в плен бойцов ВСУ для минимизации «напрасных жертв».

Тем временем российские войска продолжают продвигаться на фронте. Им удалось окружить «третью столицу» Украины — город Купянск. Также бойцы ВС РФ завершили операцию по окружению Покровска и Мирнограда. Главное об СВО к 26 октября — в материале URA.RU.

В России завершились испытания оружия, аналогов которому нет в мире

Российские вооруженные силы завершили ключевой этап испытаний крылатой ракеты «Буревестник», оснащенной ядерной энергетической установкой и обладающей неограниченной дальностью. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что аналогов этому оружию в мире не существует. Он поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения ракеты в армии.

Путин поручил создать условия для сдачи бойцов ВСУ в плен

Путин поручил создать условия для сдачи в плен украинских военнослужащих, чтобы сократить потери. Об этом он заявил на совещании с командующими группировок, участвующих в специальной военной операции.

Глава государства отметил, что обращение с украинскими пленными должно соответствовать международному праву и российскому законодательству. Путин также подчеркнул, что военнослужащим ВСУ часто препятствует собственное командование, открывая по ним огонь и применяя дроны против тех, кто пытается сдаться.

ВС РФ окружили Купянск

Российские войска окружили город Купянск и взяли под контроль переправы ВСУ через реку Оскол с южной стороны. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину.

В Белгородской области пострадали шесть человек из-за атаки ВСУ

В Белгородской области шесть мирных жителей получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил оперштаб региона. В Белгороде пострадали три человека, у них минно-взрывные и осколочные ранения. Еще трое, включая 14-летнего мальчика, получили баротравмы в селе Дорогощь Грайворонского округа. Взрослых доставили в городскую больницу, ребенок был направлен в областную детскую клиническую больницу.

ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

Группировка войск «Центр» завершила операцию по окружению крупного украинского подразделения вблизи городов Красноармейск и Димитров (Покровск и Мирноград) в ДНР, сообщил Герасимов. По его словам, окружению подверглись 31 украинский батальон, численность которых может составлять от 400 до 800 человек каждый в зависимости от структуры.

Боец ВС РФ раскрыл, сколько наемников погибло на константиновском направлении

На константиновском направлении в ДНР более половины ликвидированных военнослужащих ВСУ были иностранными наемниками, сообщил боец группы эвакуации Южного военного округа с позывным Орин. По его словам, доля иностранцев составляет около 60%, причем среди них присутствуют афроамериканцы и уроженцы Латинской Америки, предположительно из Колумбии. Орин добавил, что случаи обнаружения наемников на передовой участились.

Алаудинов заявил, что украинцы сами сливают ВС РФ координаты ТЦК

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что украинские граждане передают российской армии координаты территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) для нанесения по ним ударов. По его словам, информация, поступающая от местных жителей, позволяет эффективно поражать эти объекты. Алаудинов также отметил, что считает важным помогать украинцам избавляться от давления со стороны указанных центров.

Мать обнаружила своего мобилизованного сына на улице без сознания

В Киевской области мать обнаружила своего сына, ранее принудительно мобилизованного в ВСУ, избитым и без сознания на улице. Об этом сообщили в российских силовых ведомствах.

