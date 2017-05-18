09:08 18 мая 2017 0

Киану Ривз сыграет роль мошеника-контрабандиста ФОТО: Wikipedia

Американский актер Киану Ривз вживается в роль мошенника, которому предстоит продажа партии нелегальных алмазов в сибирской глубинке и борьба с местными мафиози. Актер рассказал сюжете нового фильма «Siberia» и погружении в культуру России.

По словам Ривза, ему предстоит сыграть роль авантюрного торговца алмазами, которому пробует сбыть нелегальную партию драгоценных камней, отбивая атаки местных конкурентов по опасному бизнесу, пишет газета «Известия». Актер заявил, что Сибирь притягивает людей со всего мира за счет своей «загадочности и таинственности». Именно поэтому было решено выбрать ее в качестве места действия картины.

Ривз отметил, что относится к съемочному процессу и изучению роли крайне серьезно, поэтому в ближайшее время планирует посетить Россию, чтобы как следует изучить местные традиции и познакомиться с жителями.

В данный момент актер уделяет внимание изучению русского языка. «Я понимаю русский неплохо. Сейчас читаю „Гамлета“ по-русски. Это моя любимая роль, я знаю английский текст наизусть — поэтому и по-русски идет легко. Трудно с произношением. Но я работаю над этим», — сказал Ривз.



Ривз уточнил, запланированное им путешествие по России не связано напрямую со съемочным процессом, поскольку все съемки картины будут проходить в канадском Виннипеге. «Не потому, что мы не хотим ехать в Россию. Просто так технически удобнее и дешевле».