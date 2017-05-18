{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,74
Динамика за 2 недели
Евро 62,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
15 мая 2017
Главные новости Пермского края
10:28  18 мая 2017 0

Началась распродажа авиабилетов из Перми в Сочи

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Жители Прикамья смогут улететь в Сочи по льготным тарифамФото: Pixabay

Авиакомпания «КрасАвиа» сообщила о старте продаж билетов из Перми в Сочи. Рейсы по данному направлению будут выполняться с 17 июня по 9 сентября трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Согласно информации пресс-службы «КрасАвиа», с 17 по 26 мая билеты по направлению Пермь-Сочи-Пермь продаются по минимальной цене. Стоимость 1 билета в одну сторону без учета сборов составит от 4 800 до 5500 рублей. Для детей действует дополнительная скидка в 15%.

Всего в распродаже авиабилетов в Сочи участвуют восемь городов России: Самара, Челябинск, Уфа, Казань, Астрахань, Ульяновск и Пермь.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров