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18 мая 2017
11:45  18 мая 2017 0

В Турции при невыясненных обстоятельствах впал в кому уральский турист

Иван Цивка работает спасателем в СургутеФото: соцсети

Житель Сургута Иван Цивка, находясь на отдыхе в Турции, получил черепно-мозговую травму и впал в кому. Как произошло травмирование югорчанина, в настоящее время неизвестно. Мужчина доставлен в госпиталь Анталии, его состояние оценивается, как крайне тяжелое. Об этом в четверг, 18 мая, «URA.RU» сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «ЮГРА», где состоит пострадавший.

«Обстоятельства, при которых получена травма, выясняются местной полицией. О предстоящих расходах остается пока только гадать. Страховая компания посчитала случай не страховым. Из родственников у Ивана осталась одна мать, проживающая в Вологодской области, отец умер в прошлом году», — рассказали в отряде.

Коллеги Ивана Цивка организовали сбор средств на лечение и реабилитацию югорчанина.

Эльдар Булатов
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