Циклон принесет тепло в Свердловскую область

В Свердловской области 22 октября ожидается повышение температуры. Причиной потепления станет западная периферия сибирского антициклона, которую поддерживает теплый сектор циклона, смещающегося над европейской частью России. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«С южными, юго-восточными воздушными потоками на территорию региона продолжится поступление теплого воздуха, который распространится вплоть до северных границ области. В присутствии теплой воздушной массы ночь ожидается не такой холодной как накануне», — сказано в прогнозе.

Синоптики отмечают, что ночью и утром на севере региона возможны слабые осадки, связанные с теплым фронтом. Днем фронт сместится еще дальше на север, и вся Свердловская область окажется под влиянием теплого воздуха. При малой облачности дневная температура может превысить +10 градусов, однако вечером с юго-запада к региону подойдет холодный фронт, связанный с циклоном из района Черноземья.

Ночью в области температура будет от -3 до +2. Днем столбик термометра может подняться до +11 градусов.